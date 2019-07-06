الرؤية السائدة لدى القوات المسلحة ترتكز على توطين الصناعات الدفاعية في البلاد

واضاف الادميرال رستكار اليوم السبت في تصريح له امام حشد من المسؤولين والطاقات الشبابية بمنظمة الصناعات البحرية، ان وزارة الدفاع تتولى مسؤولية تعزيز الانتاج الوطني؛ منوها في السياق بضرورة توظيف الطاقات الشبابية وتوظيف كفاءات هذه الشريحة في المسؤوليات القيادية لدى الصناعات الدفاعية البحرية.

واعلن القائد البحري الايراني عن انتاج 76 قطعة بحرية لحد الان بواسطة الصناعات البحرية في وزارة الدفاع الايرانية؛ مؤكدا ان هذه الوحدة الدفاعية لديها آفاق مستقبلية لتعزيز دورها في مجال الصادرات ايضا، وضرورة تجنيد المسؤولين الشباب الكفوئين لديها في هذا الخصوص.

وحول التحديات التي تواجه الصناعات البحرية الايرانية على صعيد الصادرات، اشار المسؤول بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الى "الحظر وعدم امكانية التحويلات المالية وايرادات العملة الصعبة مع الجهات الاجنبية".

واكد الادميرال رستكار في الوقت نفسه، ان وحدة الصناعات البحرية الايرانية ورغم كافة التحديات، قادرة على الالتزام بوعودها في تسليم القطع البحرية عند الموعد المحدد في العقود، وان تنافس في هذا المجال الشركات الصناعية في الدول الاخرى ايضا.

انتهى ** ح ع