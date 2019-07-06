قائد جهاز مكافحة الارهاب : خروج الأميركان لن يؤثر على الوضع الأمني في العراق

وقال شغاتي في حوار متلفز، ان "القوات الأمنية العراقية تتمتع بروح معنوية عالية واكتسبت خبرات كبيرة في محاربة التنظيمات الإرهابية ولديها القدرة على المواجهة".

وأضاف، ان "العمليات العسكرية منذ عام 2014 ولغاية تحقيق النصر لم تشهد مشاركة اي جندي من القوات الأميركية او التحالف الدولي".

وأكد القائد الامني العراقي على ان "انسحاب القوات الأميركية لا يعني عودة داعش، وان الوضع السياسي والامني مختلف تماما عن الوضع السابق".

وأشار شغاتي الى ان "هناك دولا أصبحت تحتاج إلى خبرات القوات العراقية".

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