محافظ كردستان الإيرانية يؤكد ضرورة تمويل مشروع طريق سنندج-السليمانية السككي

وجاء ذلك اليوم السبت، على هامش مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مراىنيا ومحافظ السليمانية العراقية "هه وال ابو بكر".

ودعا مرادنيا محافظ السليمانية أن يتابع موضوع تمويل مشروع طريق سنندج-السليمانية السككي، عبر طرحه على رئيس الجمهورية العراقية.

وأشار مرادنيا، الى أن أيران وبسبب الحظر الجائر المفروض عليها من قبل أميركا تعاني من بعض المشاكل في مجال التمويل.

وأكد، ان تمويل مشروع طريق سنندج-السليمانية السككي يسهم بالتأكيد في التسريع في دخول هذا المشروع حيز التنفيذ.

من جانبه، قال هه وال ابوبكر خلال هذه المراسم، ان مذكرة التفاهم الجديدة جاءت في سياق اكمال مذكرات التفاهم المسبقة بين الجانبين.

وتضمنت مذكرة التفاهم المذكورة 13 فقرة، تنص على التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتقنية-الهندسية، والصناعية، والتعاون الحدودي، والسياحي.

إنتهى**أ م د