محافظ السليمانية يتطلع الى زيادة الاستثمارات مع كردستان الايرانية

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده محافظ السليمانية اليوم السبت في سنندج مع محافظ كردستان الايرانية (غرب البلاد) بهمن مرادنيا.

واشار المسؤول في اقليم كردستان العراق الى ان مباحثاته والوفد المرافق مع الجانب الايراني افضت الى توقيع مذكرة تفاهم ثنائية من 13 بندا؛ مضيفا ان مسؤولي الشؤون الزراعية والسياحية شاركوا في حسم هذه الوثيقة.

واكد محافظ السليمانية ان العلاقات الاقتصادية بين اقليم كردستان العراق مع ايران لم تشهد اي تراجع خلال السنوات الاخيرة؛ مضيفا ان الامان والاستقرار المستتب في كردستان العراق وكردستان الايرانية مؤشر جيد على امكانية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

انتهى ** ح ع

