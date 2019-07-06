ايران تعلن غدا قراراتها الجديدة حول خفض التزاماتها النووية

وسيتم الاعلان عن القرارات الجديدة في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الايرانية بمعية مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي.
يتبع ** 2342
طهران / 6 تموز / يوليو /ارنا- ستعلن ايران غدا الاحد قراراتها الجديدة حول خفض التزاماتها النووية تزامنا مع انتهاء مهلة الستين يوما التي حددتها للدول الاوروبية للوفاء بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي.
وسيتم الاعلان عن القرارات الجديدة في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الايرانية بمعية مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي.
يتبع ** 2342
تعليقك