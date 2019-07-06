ايران تعلن غدا قراراتها الجديدة حول خفض التزاماتها النووية

سنندج / 6 تموز / يوليو / ارنا – اكد محافظ كردستان (غرب) "بهمن مرادنيا"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ السليمانية "هيفال ابوبكر" اليوم السبت، ان زيارة الوفد العراقي افضت الى نتائج ايجابية جدا حيث تمت مناقشة موضوع فتح منفذي سيف سقز وسيرانبند (في ميدنة بانة بمحافظة كردستان)؛ مضيفا ان الجانبين اتفقا على تقرير مصير حدود سيرانبند وفتح هذا المنفذ في غضون اسبوعين.