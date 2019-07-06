٧ يوليو ٢٠١٩ - ٠٠:٥١
رقم الصحفي: 1868
رمز الخبر 83384225
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مسؤول: اكثر من 86 الف حاج ايراني يؤدون مناسك الحج العام الجاري

مسؤول: اكثر من 86 الف حاج ايراني يؤدون مناسك الحج العام الجاري

طهران / 7 تموز / يوليو /ارنا- اعلن ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة ومسؤول بعثة الحجاج الايرانيين حجة الاسلام عبدالفتاح نواب بان 86 الفا و 550 حاجا ايرانيا سيؤدون مناسك الحج العام الجاري.

وقال نواب في تصريح له مساء السبت، ان الحجاج الايرانيين سيتوجهون الى الديار المقدسة لاداء المناسك في اطار 575 قافلة.

واضاف، انه في حال موافقة مسؤولي شؤون الحج السعوديين فمن المرجح كثيرا زيادة عدد قوافل الحجاج الايرانيين.

واوضح بان مراسم البراءة من المشركين ستقام في موسم الحاج القادم كما في الاعوام الماضية في عرفات وقال، ان السلطات السعودية وافقت على اقامة هذه المراسم وسيعلن الحجاج الايرانيون فيها استنكارهم وكراهيتهم للظالمين.

واضاف، ان الحج قضية سياسية وان اقامة مراسم البراءة من المشركين نشاط سياسي ايضا من شانه ان يؤدي للتضامن في العالم الاسلامي ونامل عبر اقامة العلاقات بين البلدين ايران والسعودية ان تنتهي هذه القضية لمصلحة العالم الاسلامي.

انتهى ** 2342

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