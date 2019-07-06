٧ يوليو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧
رقم الصحفي: 1868
رمز الخبر 83384238
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بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بدء ورشة التعرف على هندسة الكشف في مجال الامان النووي

بدء ورشة التعرف على هندسة الكشف في مجال الامان النووي

طهران / 7 تموز / يوليو /ارنا- بدات في طهران السبت الورشة الاولى للتعرف على هندسة الكشف في مجال الامان النووي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وانطلقت الورشة بحضور المتحدث ومساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية في الشؤون القانونية والدولية والبرلمانية بهروز كمالوندي ومساعد رئيس المنظمة لشؤون الحماية والامان محمد حسن قرائي و 3 من مدراء وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الامان النووي.

وفي مراسم الافتتاح اشار كمالوندي الى ماضي وافاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف الامور خاصة الامان النووي وقال، انه نظرا لاهمية وترابط قضايا الحماية والامن والسلامة فان الادارة والاشراف العام لهذه القضايا خاصة في مراحلها الاولى تجري بادارة منظمة الطاقة الذرية وان التعاون الوثيق للمنظمات والمؤسسات السيادية والتنفيذية على مستوى البلاد مع منظمة الطاقة الذرية ضرورة لا تنكر.

من جانبه اكد مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية لشؤون الحماية والامن النووي محمد حسن قرائي مكانة الامن النووي في مختلف المستويات ، مستعرضا مبادئ الامن النووي والاطار والاهداف الاساسية لهذا الامر.

انتهى ** 2342

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