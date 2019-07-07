ايران تعلن بعد ساعة من الان قراراتها الجديدة حول خفض التزاماتها النووية

ويتم الاعلان عن القرارات الجديدة في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بمعية مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي.

وكان المجلس الاعلى للامن القومي الايراني قد اعلن في بيان اصدره في 8 مايو/ ايار الماضي عن خطة ايران لخفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

ووفقا للبيان فان ايران لن تلتزم بالمستوى المحدد لانتاج اليورانيوم المخصب والماء الثقيل وحددت مهلة 60 يوما للدول الاوروبية الشريكة في الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها ودون ذلك فانها ستبادر لاتخاذ الخطوة الثانية وهو خفض التزاماتها النووية لتوفير مصالح البلاد في اطار الاتفاق.

واكد الرئيس الايراني حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة يوم الاربعاء الماضي بان ايران سوف لن تلتزم بنسبة التخصيب 3.67 بالمائة.

واكدت ايران في الوقت ذاته بان اجراءاتها يمكن الرجوع عنها سريعا في حال اقدمت الدول الاوروبية على تنفيذ التزاماتها وتم توفير مصالح ايران في اطار الاتفاق النووي.

الرئيس الفرنسي، كان قد اعترف امس، بأن اجراءات اوروبا للتعويض عن الحظر الاميركي لم تكن ناجحة وفاعلة، مؤكدا اننا سنبذل جهودنا للتعويض عن هذا الموضوع.

وفي اتصال مع نظيره الايراني حسن روحاني، مساء السبت، قال امانويل ماكرون: ان اوروبا ومنذ بدء انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، عارضت هذا الاجراء بشدة، مبينا: ان الاتحاد الاوروبي يرغب بالحفاظ على الاتفاق النووي، وقد بذل قصارى جهوده في هذا المسار.

وصرح ماكرون: نعترف ان اجراءات اوروبا للتعويض عن الحظر الاميركي لم تكن ناجحة وفاعلة، الا اننا نبذل قصارى جهودنا للتعويض عن هذا الموضوع.

انتهى** 2344