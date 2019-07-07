٧ يوليو ٢٠١٩ - ١١:٢١
رقم الصحفي: 1862
رمز الخبر 83384642
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المتحدث باسم الحكومة: نبدأ اليوم بتجاوز مستوى 3.67 بالمائة في تخصيب اليورانيوم

المتحدث باسم الحكومة: نبدأ اليوم بتجاوز مستوى 3.67 بالمائة في تخصيب اليورانيوم

طهران/ 7 تموز/ يوليو/ ارنا - أعلن المتحدث باسم الحكومة على ربيعي ، عن تطبيق ايران للخطوة الثانية في خفض تعهداتها في اطار الاتفاق النووي وقال : سنبدأ اليوم رسميا بتجاوز مستوى 3.67 بالمائة في تخصيب اليورانيوم.

وجاء الاعلان عن القرارات الجديدة في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي اليوم الاحد بمعية مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي،  مع انتهاء مهلة الستين يوما التي حددتها للدول الاوروبية للوفاء بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي..

وأعلن ربيعي ان بريطانيا أعلنت ان احتجاز ناقلة النفط بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل إسبانيا ، احتجت ، وعبرت دول أوروبية أخرى عن قلقها.  قضية ناقلة النفط ليست قضية الاتحاد الأوروبي، واتضح أن هذه القرصنة هي استمرار للعلاقة بين لندن وواشنطن.

يتبع..2344

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