كمالوندي: الخطوة الثانية لإيران تاتي في اطار تأمين احتياجات البلاد

وفي مؤتمر صحفي للمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي مع المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي و مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي اليوم الاحد بشان قرارات ايران في الخطوة الثانية، قال كمالوندي ان الاجراءات الايرانية في هذه المرحلة تهدف الى تأمين مصادر الطاقة ومتطلبات الابحاث.

وقال إنه وفقا للقرار المتخذ سيتم في الخطوة الأولى توفير الوقود لمحطات الطاقة في البلاد مما قد يزيد من نسبة تخصيب اليورانيوم بناء على الأوامر المعلنة.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية: كمية تخزين اليورانيوم ترتفع مع الخطوة الأولى، وسرعتها في ازدياد. وننظر أيضا في الخطوات التالية على سبيل المثال ، لا نحتاج حاليا إلى وقود مفاعل طهران لكن في المستقبل يمكن أن يدرج في البرنامج.

يتبع.. 2344