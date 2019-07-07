إيران تصدر ۱۱.۵ مليار دولار من السلع خلال فصل الربیع

واشار مودودي اليوم الاحد في الملتقى الوطني الثاني للتصدير والتامين والاستثمار الى الاحصائيات التجارية خلال الاشهر الثلاثة الاولى للعام الحالي وقال ان حجم استيراد السلع بلغ ۱۰۲ مليار دولار خلال الفترة المذكورة حيث شهد انخفاضا بنسبة ۸.۷ بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لذلك حيث بقى الميزان التجاري رابحاً خلال الاشهر الثلاثة المذكورة.

واضاف: رغم الحظر الامريكي المفروض على ايران لم تتضرر الصادرات غير النفطية للبلاد التي كانت يستهدف من الحظر وكان اداء المصدرين جيدا.

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