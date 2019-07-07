٧ يوليو ٢٠١٩ - ١٢:٣٥
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر 83384752
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إيران تصدر ۱۱.۵ مليار دولار من السلع خلال فصل الربیع

إيران تصدر ۱۱.۵ مليار دولار من السلع خلال فصل الربیع

طهران/ ۷ تموز/يوليو/ارنا- قال المشرف علی منظمة تنمية التجارة في إيران "محمدرضا مودودي" ان ايران صدرت خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الايراني الحالي ( بدأ في ۲۱ اذار/ مارس ۲۰۱۹) ما قيمته ۱۱.۵ مليار دولار من السلع حيث يشبه الفترة المماثلة من العام الماضي.

واشار مودودي اليوم الاحد في الملتقى الوطني الثاني للتصدير والتامين والاستثمار  الى الاحصائيات التجارية خلال الاشهر الثلاثة الاولى للعام الحالي وقال ان حجم استيراد السلع بلغ ۱۰۲ مليار دولار خلال الفترة المذكورة حيث شهد انخفاضا بنسبة ۸.۷ بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لذلك حيث بقى الميزان التجاري رابحاً خلال الاشهر الثلاثة المذكورة.

واضاف: رغم الحظر الامريكي المفروض على ايران لم تتضرر الصادرات غير النفطية للبلاد التي كانت يستهدف من الحظر وكان اداء المصدرين جيدا.

انتهي **۱۴۵۳**۱۰۴۹

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