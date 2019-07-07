مسؤول في شمال العراق:الحظر لايؤثر على الاتصالات الحدودية مع كردستان ايران

ووصف كمال اليوم الاحد في تصريح لمراسل ارنا العلاقات بين الجانبين بانها في اعلى مستوياتها : قائلا: نسعى لزيادة التبادل الاقتصادي على الصعيد الاقليمي .

واضاف: اتخذنا جميع الخطوات الممكنة لحل المشاكل الاقتصادية الثنائية معتبرا ان الظروف مهيأة حاليا لتنمية العلاقات، مشيرا الى ضرورة حل المشاكل العالقة بحكمة .

وتعتبر حدود باشماق الرسمية في مريوان بمحافظة كردستان من أهم المعابر الحدودية البرية بين إيران وإقليم كردستان العراق حيث يتم تصدير ۳۰۰ الى ۵۰۰ شاحنة من البضائع الى كردستان العراق يوميا.

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