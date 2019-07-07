الناشئة الايرانيون يحسمون فوزهم في بطولة اسيا للمصارعة الحرة

وافادت التقارير الواردة من موقع الحدث، ان كلّا من المصارعين الناشئة الايرانيين "علي عرب" للوزن 45 كغ، و"رحمان عموزادة خليلي" في الوزن 48 كغ، و"علي قلي زادكان" للوزن 51 كغ، و"عرفان الهي" في الوزن 6كغ، و"سهيل يوسفي" في الوزن 92، و"سالار حبيبي" في الوزن 110 كغ، استطاعوا اليوم الاحد وفي ختام التصفيات التمهيدية لبطولة اسيا للمصارعة الحرة في كازاخسان، ان يتأهلوا للصعود الى مرحلة التصفيات النهائية في هذه المنافسات.

يضاف الى ذلك، فوز المنتخب الايراني امس بميداليتين ذهبيتين خلال هذه المسابقات؛ وبذلك فقد حسم المصارعون الناشئة الايرانيون فوزهم بلقب البطولة في مسابقات اسيا للمصارعة الحرة لليافعين قبل اجراء التصفيات النهائية بين الاوزان المختلفة المشاركة في هذه البطولة المقامة بمدينة نور سلطان الكازاخية.

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