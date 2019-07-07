وزير الخارجية يستقبل السفير الافغاني الجديد لدى ايران

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، اليوم الاحد، انه تم في هذا اللقاء التاكيد على المساحات المشتركة الثقافية واللغوية والدينية واسس الجوار التي تجمع بين ايران وافغانستان، وذلك في ضوء مرور مائة عام على تاريخ العلاقات السياسية والدبلوماسية القائمة بين البلدين.

كما استعرض الجانبان الايراني والافغاني في هذا اللقاء، آليات التسريع في وتيرة الاجراءات ذات الصلة بحسم الوثيقة الستراتيجية الشاملة حول العلاقات الثنائية، الى جانب التركيز على ضرورة الامن والاستقرار في افغانستان.

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