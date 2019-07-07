سوق البورصة للنفط الإيراني متاحة للإستثمار الأجنبي

وفي تصريح لمراسل إرنا اليوم الأحد، أضاف تبيانيان انه تم توفير البنى التحتية اللازمة لتنفيذ معاملات النفط الخام في البورصة الإيرانية مع الأجانب؛ مؤكدا انه "لا توجد أي قيود في هذا الصدد".

وفيما أشار الى العرض المستمر للنفط الخام والمكثفات الغازية أيام الثلاثاء من كل أسبوع، تابع تبيانيان انه وفقا للجدول المحدد من قبل وزارة النفط للعام الإيراني الحالي (بدأ في 21 آذار/مارس)، وضعنا على جدول أعمال الشركة الوطنية للنفط لكل أسبوع، عرض شحنة من النفط الخام الخفيف أو الثقيل، والنفط الخام الثقيل أو المكثفات الغازية؛ مضيفا انه سيتم الثلاثاء القادم عرض شحنتين تضم مليوني برميل من النفط الخام الثقيل.

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