ظريف يستقبل سفيرة بوليفيا الجديدة لدى إيران

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الاحد، انه نوه الجانبان خلال اللقاء الى المواقف المشتركة لإيران وبوليفيا على صعيد الأوساط والمنظمات الدولية وعزم مسؤولي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية؛ مؤكدين ضرورة الإرتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية وغيرها.

كما التقى اليوم الأحد، سفير افغانستان الجديد لدى ايران "عبد الغفور ليفال" بوزير الخارجية "محمد جواد ظريف" وقدم له نسخة من اوراق اعتماده.

إنتهى**أ م د

