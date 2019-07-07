البنك المركزي : الديون الخارجية الايرانية تراجعت بنسبة 7 بالمائة

موسكو/7 تموز/يوليو/إرنا- صرح مساعد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الروسي "فرانتس كلينتسوفيتش"، ان أميركا بدلا عن تسوية الأوضاع الناجمة عن (إنسحابها من) الإتفاق النووي، قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات العدائية ضد إيران وان هذه القضية بالذات تسببت في تأزيم الأوضاع بالمنطقة أكثر فأكثر.