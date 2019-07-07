البنك المركزي : الديون الخارجية الايرانية تراجعت بنسبة 7 بالمائة

واوضح المصدر نفسه في احدث احصائياته، ان تراجع الديون الخارجية للبلاد يشمل الديون الايرانية قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل.
وبحسب تقرير البنك المركزي، فقد بلغت ديون ايران الخارجية بنهاية العام الماضي (الايراني) 9 مليارات و339 مليون دولار؛ منها ديون قصيرة الاجل بقيمة مليارين و151 مليون دولار، وديون متوسطة وطويلة الاجل بقيمة وقدرها 7 مليارات و187 مليون دولار.
انتهى ** ح ع
طهران / 7 تموز / يوليو / ارنا – اعلن البنك المركزي الايراني، ان حجم الديون الخارجية الايرانية سجّل تراجعا بنسبة 7 بالمائة بنهاية العام الماضي (الايراني في 20 اذار/ مارس 2019).
واوضح المصدر نفسه في احدث احصائياته، ان تراجع الديون الخارجية للبلاد يشمل الديون الايرانية قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل.
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