المحافظات الإيرانية الجنوبية مستعدة لتعزيز العلاقات التجارية مع كازاخستان

وقال رئيس القنصلية الكازاخية في بندر عباس "دولتعلي نيسان" خلال لقاءه مع رجال الأعمال في محافظة بوشهر اليوم الأحد، انه توفرت الفرصة للمحافظات الجنوبية المجاورة لمدينة بندر عباس، لتعزيز علاقاتها التجارية مع كازاخستان عبر افتتاح القنصلية الكازاخية بهذه المدينة.

وتابع، انه تقرر إفتتاح موقف في ميناء الشهيد رجائي في (بندر عباس) لترانزيت السلع وتنفيذ الإجراءات التجارية بين كازاخستان والدول المطلة على الخليج الفارسي.

وأردف، ان تعزيز العلاقات التجارية بين المحافظات الإيرانية الجنوبية وكازاخستان، تعد من الأهداف الأخرى التي ستتم متابعتها بصورة جادة من قبل القنصلية الكازاخية في بندرعباس.

وأضاف، ان موقع كازاخستان الجغرافي بين دولتي الصين وروسيا الكثيفتين بالسكان، يشكل نقطة إيجابية لتعزيز العلاقات بين مختلف البلدان مع كازاخستان.

وأضاف نيسان، انه من الممكن تسويق المنتجات الإيرانية الى الصين عبر الأراضي الكازاخية.

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