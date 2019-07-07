زنكنة يعرب عن تفاؤله ازاء صادرات النفط الايراني في المستقبل

وفي حوار له مع التلفزيون الايراني مساء الاحد قال زنكنة حول اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك، انه خلال اجتماع اوبك الاخير لطالما كررت الحديث عن تجنب نزعة التفرد حتى بعثوا الي برسائل ابلغوني فيها باننا سمعنا رسالتك.

واضاف، لقد اجرينا مع احد اعضاء اوبك في هذا الصدد محادثات مضنية حول ميثاق التعاون بين اوبك وغير اوبك وبالتالي تم القبول بمطلبنا حيث تم ادراج قسم منه في قرار التعاون ويتضمن بنودا مثل ان لا يكون على هيئة تنظيم وان يكون الانضمام له طوعيا وتكون رئاسته دورية بين الاعضاء.

يتبع ** 2342