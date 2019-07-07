٧ يوليو ٢٠١٩ - ٢٣:٥٩
رقم الصحفي: 1868
رمز الخبر 83385848
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مصرع عاملين وجرح آخر في انفجار بمنجم غرب ايران

مصرع عاملين وجرح آخر في انفجار بمنجم غرب ايران

همدان / 7 تموز / يوليو /ارنا- لقي اثنان من عمال المناجم مصرعهما فيما جرح آخر خلال انفجار وقع في منجم سرمك بمدينة ملاير في محافظة همدان غرب ايران.

وقال رئيس جمعية الهلال الاحمر في مدينة ملاير حسن آبخو في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان هذا الحادث وقع اليوم في منجم سرمك في مدينة ملاير في الطريق الى اراك حيث لقي للاسف عاملان مصرعهما فيما جرح اخر.

واوضح بانه اثر اتصال تلقته جمعية الهلال الاحمر فقد وجهت فريق اغاثة وانقاذ الى المنجم حيث تم نقل الجريح الى المستشفى.

وصرح بان الحادث لم يقع داخل المنجم ذاته بل في احد الافران التابعة لهذه الوحدة الصناعية، ورجح بان السبب في الانفجار يعود الى تجمع الغاز في الفرن المذكور وبالتالي حدوث الانفجار.

يذكر ان شركة مناجم سرمك تعد اول منتج ومعالج لمادة الجيلسونايت في ايران بطاقة انتاجية تبلغ 20 الف طن سنويا كما يبلغ انتاج الشركة 5 ملايين طن من خام الحديد و 10 الاف طن من الرصاص المركز و 20 الف طن من الخارصين المركز سنويا.

انتهى ** 2342

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