ميناء جابهار هو الطريق الاكثر امنا وقربا الى اسواق المنطقة

وخلال استقباله السفير الهندي لدى طهران غدام درمندار ، قال كردي، ان ميناء جابهار بموقعه الاستراتيجي وطاقاته الاقتصادية والتجارية والترانزيتية يعتبر الطريق الاكثر امنا وقربا وجدوى اقتصادية الى اسواق المنطقة.

واضاف، ان الاتفاقية الثلاثية بن ايران والهند وافغانستان تعد منعطفا في تاريخها وفي هذا الاتفاق يعد ميناء جابهار الطريق الاكثر امنا وقربا وجدوى اقتصادية الى اسواق المنطقة.

واشار الى ميزات وطاقات ومكاسب الاتفاق الاقتصادي الثلاثي بين ايران والهند وافغانستان واضاف، ان الموقع الاستراتيجي لميناء جابهار والطاقات المتاحة والوصول الى الاسواق الاقليمية قد رسمت مستقبل الانشطة الاقتصادية المشتركة بين الدول الثلاث.

وصرح بان الاتفاقية الثلاثية لا تعني وصول الهند الى افغانستان فقط بل ايضا الى الدول ذات المصالح المشتركة كروسيا اضافة الى الدول الاوروبية.

واشار الى مختلف الانشطة الاقتصادية الجارية في ميناء جابهار وقال، ان تاسيس مختلف الصناعات مثل البتروكيمياويات والصلب والصناعات المتوسطة والصغيرة تؤشر كلها الى نمو الانشطة الاقتصادية والانتاجية في منطقة جابهار الحرة.

انتهى ** 2342