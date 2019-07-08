الحدود الشمالية الغربية للبلاد تتمتع بأمن مستدام ولا توجد خروقات امنية

واضاف العميد شهسواري اليوم الاثنين لارنا ان الاستقرار الامني على حدود بطول ۹۶۷ كيلومتر مع كل من العراق وتركيا ونخجوان دليل على قوة وقدرة القوات الامنية في الدفاع عن حدود البلاد.

واضاف قائد الحرس الثوري في محافظة اذربايجان الغربية ان هذه المحافظة وبسبب موقعها الجغرافي تعرضت ومنذ الايام الاولى لانتصار الثورة الاسلامية لحملات من الاستكبار العالمي ومنهاضي الثورة ولكن قواتنا الامنية والحرس الثوري تصدت لها بكل قوة واقتدار.

واكد ان القوات المسلحة ستدافع عن البلاد بكل قوة واقتدار وستقطع اليد التي ستطالها.

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