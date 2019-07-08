نائب ايراني يدعو للرد بالمثل على بريطانيا لتوقيفها ناقلة النفط

وقال بيكي اليوم الاثنين في تصريح للصحفيين ان احتجاز ناقلة النفط الايرانية يعكس مدى كراهية وعداء نظام الهيمنة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد النائب الايراني ان الوقاحة البريطانية تعود الى يأس المستكبرين وفشلهم في تنفيذ مؤامراتهم ضد ايران لكنهم لن يحققوا ابدا اهدافهم المشؤومة لان ايران حكومة وشعبا لن تخضع للظلم مهما حصل.

واضاف: لو لم ترد الخارجية الايرانية بشكل حاسم على بريطانيا سوف تكرر مثل هذه الحوادث في المياه الحرة في المستقبل دون شك .

وقال اذا لم يتم الافراج عن ناقلة النفط الايرانية التي تم توقيفها لاسباب غير محددة فان ايران لها الحق بان ترد بالمثل وتقوم بتوقيف ناقلات النفط السعودية والبريطانية.

واكد ان النيران التي يحاول اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية اشعالها في المنطقة ستلتهمهم اكثر من اي شخص أخر.

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