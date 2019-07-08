٨ يوليو ٢٠١٩ - ١١:٢٦
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر 83386235
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نائب ايراني يدعو للرد بالمثل على بريطانيا لتوقيفها ناقلة النفط

نائب ايراني يدعو للرد بالمثل على بريطانيا لتوقيفها ناقلة النفط

تبريز/ ۸ تموز/يوليو/ارنا- دعا نائب مدينة تبريز وأذرشهر واسكو في مجلس الشورى الاسلامي "احمد عليرضا بيكي" الى الرد بالمثل على بريطانيا، في حال عدم الإفراج عن ناقلة النفظ الإيرانية لتجنب تكرار مثل هذه الاجراءات.

وقال بيكي اليوم الاثنين في تصريح للصحفيين ان احتجاز ناقلة النفط الايرانية يعكس مدى كراهية وعداء نظام الهيمنة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد النائب الايراني ان الوقاحة البريطانية تعود الى يأس المستكبرين وفشلهم في تنفيذ مؤامراتهم ضد ايران لكنهم لن يحققوا ابدا اهدافهم المشؤومة لان ايران حكومة وشعبا لن تخضع للظلم مهما حصل.

واضاف: لو لم ترد الخارجية الايرانية بشكل حاسم على بريطانيا سوف تكرر مثل هذه الحوادث في المياه الحرة في المستقبل دون شك .

وقال اذا لم يتم الافراج عن ناقلة النفط الايرانية التي تم توقيفها لاسباب غير محددة فان ايران لها الحق بان ترد بالمثل وتقوم بتوقيف ناقلات النفط السعودية والبريطانية.

واكد ان النيران التي يحاول اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية اشعالها في المنطقة ستلتهمهم اكثر من اي شخص أخر.

انتهي** ۱۴۵۳**۱۰۴۹

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