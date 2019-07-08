سوق الفلافل الشهير في أهواز

وتتمتع مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب ايران بالكثير من المعالم والاماكن التي يمكن للسياح ان يقصدوها والتي تعكس التنوع الثقافي داخل ايران. ومن ابرز هذه الاماكن سوق الفلافل الشهير في منطقة نهضت آباد (لشكر آباد) بمدينة اهواز، الذي يضم عددا كبيرا من المحلات التي تحضر شطائر الفلافل والمأكولات الاخرى. حينما تدخل السوق، يمكنك أن تشم رائحة الفلافل والمخللات، والشيء الوحيد الذي تراه الكثير من محلات بيع الفلافل، التي تقع على جانبي الشارع. واضافة الى الفلافل تباع الوجبات الخفيفة الأخرى مثل السمبوسة والحميسة والكبة.