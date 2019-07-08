دعوة للرئاسات العراقية الثلاث لصد محاولات التطبيع مع الاحتلال

وذكر في بيان للائتلاف، "ندعو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الى النهوض بدورها الرقابي واستدعاء السفير العراقي في واشنطن للتحقيق معه حول تصريحاته الاخيرة في ابداء عدم الممانعه من إقامة علاقات مع اسرائيل".

واضاف البيان "على وزارة الخارجية ان تبادر فوراً الى استبدال هذا السفير الذي لا يعكس موقف العراق تجاه قضايا الامة الكبرى، كما طالب بضرورة التدقيق في المرشحين والمتقدمين للعمل في وزارة الخارجية كسفراء، ورفض اي مرشح لديه صلة بحزب البعث المحظور من اجل الحفاظ على امن واستقرار العملية السياسية في البلاد" .

واشار الى ان "قوة العملية السياسية وحمايتها تعتمد على عملية ضبط الاختراقات من قبل القوى المضادة التي تتبنى اجندات اضعاف الدولة وتمييع مواقفها، وإذ كان الوطن قد انتصر في جبهة المواجهة المسلحة ضد الاٍرهاب فان هذه الجبهة لا تقل خطورة عن تلك".

ولفت ائتلاف دولة القانون الى انه "لابد من ان تتظافر جهودنا جميعا لتحقيق النصر والوقوف بوجه العوامل التي تستهدف مرتكزات العملية السياسية وسيادة العراق ووحدته وأمنه" .

وتناقلت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر فيه السفير العراقي في واشنطن قائلا "إن هناك أسبابا موضوعية قد تدعو إلى تطوير العلاقات مع إسرائيل".

وتحدث السفير ياسين خلال مقابلة متلفزة الجمعة الماضية عن ضرورة إقامة بغداد علاقات مع تل أبيب، لوجود جالية عراقية كبيرة هناك، وللاستفادة من الخبرات الإسرائيلية، ولا سيما في مجالي التكنولوجيا والزراعة، حسب قوله.

وواجهت هذه التصريحات من السفير العراقي في واشنطن ردود افعال عنيفة على المستويين الحكومى والشعبي في داخل العراق، وطالبت جهات ومؤسسات رسمية وغير رسمية باستدعاء السفير واستجوابه على خلفية هذه التصريحات الشخصية المريبة.

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