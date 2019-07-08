إلغاء سمات الدخول لزوار الأربعين

وحسبما أفادت دائرة الإعلام في وزارة الداخلية التقى اليوم الإثنين، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية والعسكرية "حسين ذوالفقاري" مع مساعد وزير الداخلية العراقي للشؤون الأمنية "محمد بدر ناصر" والوفد المرافق.

واتفق الجانبان خلال اللقاء، على الغاء تاشيرات الدخول للايرانيين خلال فترة زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام لهذا العام ويمكن للزوار العبور من الحدود بعد الحصول على وثائق التأمين.

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