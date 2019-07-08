وزارة الخارجية تحتج على تأخير المنتخب الوطني للكرة الطائرة في مطار شيكاغو

وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية اليوم الإثنين، ان المدير العام لدائرة أميركا بوزارة الخارجية "محسن بهاروند"، أعلن عن طريق سفير سويسرا لدى إيران عن إحتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تأخير المنتخب الوطني للكرة الطائرة لدخول أميركا في مطار شيكاغو.

وصرح، انه "إذا كانت الولايات المتحدة لا تستطيع أن تستقبل كافة الفرق الرياضية بصورة نزيهة ومحايدة، فمن الأفضل أن تمتنع عن إستضافة المسابقات الرياضية".

علما، ان المنتخب الوطني الإيراني لكرة الطائرة الذي غادر طهران فجر السبت متوجها الى شيكاغو، بهدف المشاركة في نهائيات دوري الأمم، تم تأخيره 4 ساعات في مطار هذه الولاية بصورة غير معتادة لاتخاذ إجراءات دخول أعضاءه الى الأراضي الأميركية.

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