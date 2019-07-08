فريق الرماية الايراني يحصد ذهبية سابعة خلال الالعاب الجامعية العالمية في ايطاليا

ويضم المنتخب الزوجي الايراني للرماية المشارك في الدورة الثلاثين لبطولة الالعاب الجامعية العالمية في ايطاليا كلا من الرامية "نجمة خدمتي" والرامي "مهيار صداقت"؛ حيث تمكن اللاعبان اليوم الاثنين وبعد التأهل الى مرحلة التصفيات النهائية من الفوز بميدالية دهبية خلال هذه المسابقات.

ويضم الموفد الرياضي الايراني الى هذه البطولة لاعبين نساء ورجال في 4 فروع رياضية بما فيها الرّماية والكرة الطائرة والرماية بالقوس والنشاب.

وأحرز المنتخب الايراني المشارك في بطولة الابعاب الجامعية العالمية بايطاليا حتى اليوم 7 ميداليات ملونة، بما يشمل ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات.

وتقام الدورة الثلاثين للالعاب الجامعية العالمية خلال الفترة من 3 الى 14 تموز / يوليو الحالي، في 3 مدن ايطالية وهي نابولي وساليرنو وكاسيرتا.

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