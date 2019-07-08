ظريف : الاحتجاز اللاقانوني لناقلة النفط المحملة بالنفط الايراني قرصنة بحرية

وافاد الموقع الاعلامي الرسمي لوزارة الخارجية، ان ظريف كتب في تغريدته اليوم، بان "ايران ليست عضوة في الاتحاد الاوروبي ولايشملها اي حظر اوروبي؛ و وفقا للتحقيقات التي قمت بها فإن اوروبا تعارض النّزعات العابرة للحدود الوطنية".

وصرح وزير الخارجية الايراني في تغريدته اليوم، "بكل صراحة، (اقول) ان الاحتجاز اللاقانوني لناقلة النفط المحملة بالنفط الايراني من جانب بريطانيا والذي تم بالنيابة عن فريق ب، يعدّ قرصنة بحرية؛ وينبغي وقف هذه البدعة الخطيرة حالا".

انتهى ** ح ع