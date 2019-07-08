العالم يشهد على التزام ايران ونقض امريكا للتعهدات

واضاف حجة الاسلام رئيسي خلال تصريحاته باجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية اليوم الاثنين، ان "قرار الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان تقليص التزامانتها فيما يخص الاتفاق النووي ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم، هو قرار وطني اجمع عليه المسؤولون والشعب الايراني".

وتابع : نحن نعتقد في اطار توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية، قرار حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية حول تقليص التعهدات الخاصة بالاتفاق النووي، بأنه اجراء وطني وشامل ونؤكد على ضرورة استمرار هذه العملية لغاية تنفيذ التعهدات من جانب اوروبا.

وفي معرض الاشارة الى احتجاز بريطانيا، بالنيابة عن امريكا، لناقلة النفط الايراني في مضيق جبل الطارق، اكد رئيس السلطة القضائية ان هذا الاجراء يتعارض وكافة القوانين والضوابط الدولية.

وتساءل حجة الاسلام رئيسي، قائلا : لماذا لم يصدر اي صوت من هذه الدول عندما استولت جماعة داعش الارهابية ظلما على النفط السوري والعراقي وكانت تهرب شحنات النفط عبر المضيق نفسه وعلى مرأى الجميع؛ فيما يتم من قبل بريطانيا اليوم احتجاز ناقلة النفط التابعة للجمهورية الاسلامية وذلك خلال عبورها القانوني من مضيق جبل الطارق؟!

واكد رئيس السلطة القضائية : واضح ان البريطانيين والاوروبيين يعلمون جيدا بما تملكه الجمهورية الاسلامية من طاقات وامكانيات، وعليه ينبغي لهؤلاء ان يرفعوا الحجز عن الناقلة في اسرع وقت، او يتحملوا تداعيات هذا الاجراء.

انتهى ** ح ع

