لا خطر يهدد الحدود الإيرانية 

وأضاف حيدري في حوار له اليوم الإثنين مع مراسل إرنا، انه لا يهدد أي خطر الجمهورية الإسلامية وان كافة حدود البلاد تتمتع بالأمن التام.

وتابع، "ان الأعداء باتوا يراقبون قدرات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ويختبرونها بين الحين والآخر".

وأشار قائد القوة البرية للجيش، "ان الأعداء عرفوا جيدا بأن القوات الإيرانية المسلحة حصن منيع لا يمكن إختراقه وانها لن تستسلم أمام الأعداء أبدا" وأوضح، ان أعداء الجمهورية الإسلامية وطيلة فترة الدفاع المقدس (الحرب المفروضة على إيران عام 1980-1988)، جندوا كافة قواهم لضرب إيران الإسلامية، لكنهم لم يتمكنوا حتى من أخذ حفنة واحدة من ترابها، لأن القوات المسلحة الإيرانية وقفت بوجههم كالبنيان المرصوص.

وأكد، ان القوات المسلحة الإيرانية وبكل ما لديها من قوة، متواجدة على الحدود وهي على أهبة الإستعداد؛ مؤكدا "ان تواجد القوات المسلحة ليس بسبب وجود خطر ما على أطراف الحدود".

وأشار الى أن الأمن التام يسود كافة الحدود الإيرانية وقال، انه يتم رصد جميع تحركات الأعداء؛ بهدف تعزيز الأمن والسيطرة التامة على الحدود، مؤكدا "ان أي تحرك للأعداء سيكون تحت مرمى القوات المسلحة الإيرانية بالتأكيد".

وفيما أشار حيدري الى أن التكتيكات والأجهزة المستخدمة من قبل الجيش الإيراني محلية تماما، صرح، "ان الجيش الإيراني مستعد للرد على أي جشع أو حركة حمقاء من قبل الأعداء وبأي شكل أو حجم سواء في البر أو في الجو أو في البحر كانت".

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