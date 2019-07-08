وزير الخارجية : لن يكون اتفاق افضل من "خطة العمل المشتركة الشاملة"

وافاد الموقع الاعلامي لوزارة الخارجية، ان ظريف كتب في حسابه الشخصي على موقع تويتر اليوم الاثنين : لقد املى فريق "ب" على ترامب هذه الحماقة بان القضاء على الاتفاق النووي من خلال الارهاب الاقتصادي سيتيح له الحصول على اتفاق افضل؛ وفي حين انه بات واضحا اكثر فأكثر بأنه لن يكون هناك اي اتفاق افضل، يطالب هؤلاء بشكل مثير للسخرية التزام ايران بخطة العمل المشتركة الشاملة.

واكد وزير الخارجية في تغريدته، ان "سبيل الخروج متوفر، لكن ليس في الوقت الذي يمسك فريق ب زمام الامور بيده".

انتهى ** ح ع

