الرئيس روحاني يوعز بتنفيذ قانون انشاء منطقة تجارية حرة بين ايران واتحاد اوراسيا

وافاد الموقع الاعلامي لدائرة رئاسة الجمهورية، انه في اطار البند الثالث والعشرين بعد المائة للدستور الايراني، اوعز الرئيس روحاني الى وزارة الصناعة بتنفيذ "قانون الاتفاق المؤقت حول انشاء منطقة تجارية حرة بين ايران واتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي والدول الاعضاء في هذا الاتحاد".

انتهى ** ح ع



