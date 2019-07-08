الرئيس روحاني يوعز بتنفيذ قانون انشاء منطقة تجارية حرة بين ايران واتحاد اوراسيا

وافاد الموقع الاعلامي لدائرة رئاسة الجمهورية، انه في اطار البند الثالث والعشرين بعد المائة للدستور الايراني، اوعز الرئيس روحاني الى وزارة الصناعة بتنفيذ "قانون الاتفاق المؤقت حول انشاء منطقة تجارية حرة بين ايران واتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي والدول الاعضاء في هذا الاتحاد".
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طهران / 8 تموز /يولوي / ارنا – ابلغ رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن ورحاني، اليوم الاثنين، وزارة الصناعة والتعدين والتجارة بالقانون المصادق عليه من جانب البرلمان حول "مذكرة التفاهم بشان انشاء منطقة تجارية حرة مشتركة بين ايران واتحاد اوراسيا الاقتصادي"، لغرض التنفيذ.
وافاد الموقع الاعلامي لدائرة رئاسة الجمهورية، انه في اطار البند الثالث والعشرين بعد المائة للدستور الايراني، اوعز الرئيس روحاني الى وزارة الصناعة بتنفيذ "قانون الاتفاق المؤقت حول انشاء منطقة تجارية حرة بين ايران واتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي والدول الاعضاء في هذا الاتحاد".
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