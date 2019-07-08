مسؤول : رؤساء المحافظات الحدودية الايرانية والتركية يلتقون قريبا

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين على هامش مراسم تدشين سوق "ساري سو – ماكو" الحدودية بمحافظة اذربايجان الغربية، اوضح شهرياري ان الجانبين الايراني والتركي يستعرضان في هذا اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المشاكل المتعلقة بالجمارك والنقل وترانزيت السلع، وبضائع المسافرين.

وفي معرض الاشارة الى سوق ساري سو الحدودية، اضاف محافظ اذربايجان الغربية، ان الهدف من انشاء الاسواق الحدودية يكمن في تيسير الظروف لسكان هذه المناطق والارتقاء بالوضع الاقتصادي السائد على المناطق الحدودية وهو ما يتفق عليه المسؤولون في كلا البلدين.

وتابع شهرياري، ان سوق ساري سو الواقعة بمدينة ماكو الحدودية كانت معطلة لفترة خلال السنوات الاخيرة، لكن بعد التنسيق مع المسؤولين الاتراك تم تحديث هذه السوق لصالح اهالي المنطقة.

واكد هذا المسؤول الايراني على متابعة تفعيل اسواق اخرى في عدد من المناطق الحدودية المشتركة مع تركيا، خلال الاشهر القادمة.

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