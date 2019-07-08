وفد اممي ودبلوماسي كبير يزور مدينة مشهد المقدسة

وافاد مراسل "ارنا" من خراسنان الرضوية، ان الوفد الدبلوماسي يرأسه "ايوف فريزان" رئيس بعثة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، ويضم سفيري بلجيكا وسويسرا الى جانب اعضاء البعثات السياسية لكل من دول بلجيكا والنمسا وسويسرا والتشيك وكوريا وبولندا وتركيا وبريطانيا واستراليا في طهران.

من جانبه، قال رئيس مكتب تمثيل وزارة الخارجية الايرانية في المحافظات الشمالية والشرقية "غلامعباس ارباب خالص" في تصريح لـ ارنا، ان زيارة هذا الوفد الدبلوماسي والاممي لمدينة مشهد وبلدتي "تايباد" و"تربت جام" (بمحافظة خراسان الرضوية) تستغرق 3 ايام؛ يقوم خلالها المسؤولون لدى المنظمات الدولية المعنية بشون اللاجئين الى جانب الدبلوماسيين لدى سفارات الدول المشاركة بالتعرف عن قرب على مسار تنفيذ المشاريع المشتركة للمفوضية الاممية العليا لشؤون اللاجئين، وايضا عملية عودة اللاجئين الى وطنهم.

واضاف، ان خراسان الرضوية تستضيف سنويا او كل عامين مرة هكذا وفدا دوليا يعني بمتابعة شؤون اللاجئين.

وتابع اربا خالص، ان اعضاء الوفد الدولي والدبلوماسي الزائر سيتجه غدا الثلاثاء الى مدينة تايباد لزيارة مكتب المديرية العامة لشؤون اللاجئين الاجانب (في وزارة الخارجية) هناك وايضا تفقد عملية مغادرة المواطنين الافغان عبر منفذ دوغارون الى بلدهم.

انتهى ** ح ع

