وفاة شخص واصابة 112 آخرين في زلزال مدينة مسجد سليمان

وقال سليمي في تصريح له اليوم الاثنين بان شخصا قد توفي بالجلطة القلبية اثر الزلزال فيما اصيب 112 شخصا اخر في مدن مسجد سليمان وايذة وباغملك التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران وغالبية المصابين كانت في مسجد سليمان حيث قارب عددهم المائة.

واوضح بان 30 وحدة سكنية قد اصيبت بشقوق في جدرانها اثر الزلزال فيما كانت هنالك اضرار جزئية في البنية التحتية وقال، انه وبعد وقوع الزلزال توجه 23 فريقا لتقييم الاضرار في مختلف مناطق المحافظة كما قامت مروحية تابعة لجمعية الهلال الاحمر بتقييم الاضرار جوا.

وقد ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر مدينة مسجد سليمان في الساعة 11 و 30 دقيقة و 33 ثانية قبل ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (السابعة و 33 ثانية صباحا بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 17 كم من سطح الارض وكان مركزه على بعد 19 كم من مدينة مسجد سليمان و 29 كم من مدينة قلعة خواجة و37 كم من مدينة ايذة.

وافادت التقارير بان 15 تابعا زلزاليا قد وقع في منطقة الزلزال لغاية الساعة التاسعة و 12 دقيقة مساء.

انتهى ** 2342