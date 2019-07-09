المرجع السيد الحكيم يعزي بوفاة آية الله الشاهرودي

وقال المرجع السيد الحكيم في بيان لمكتبه: "تلقينا ببالغ الاسى والاسف نبأ وفاة سماحة اية الله السيد محمد الشاهرودي بعد ان قضى عمرا طويلا في خدمة الدين واهل البيت (عليهم السلام) وقد بذل رحمه الله جهدا مشكورا في التدريس وتربية اهل الفضل والعلم".

واضاف المرجع السيد الحكيم اننا "نعزي الحجة المنتظر (عجل الله فرجه) والحوزات العلمية وأنجاله الكرام واسرته الكريمة بهذا المصاب الجلل ونسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والرضوان ولاهله وذويه الصبر والسلوان انه ارحم الراحمين".

وولد آية الله السيد محمد الحسيني الشاهرودي في شهر جمادى الأولى عام ۱۳۴۴ هـ في النجف الاشرف ونشأ في أسرة تعتبر من أكثر الأسر العلمية في النجف تديناً وتقوى.

والتحق هذا المرجع الديني يوم الاحد، بالرفيق الاعلى بمستشفى في العاصمة الإيرانية طهران.

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