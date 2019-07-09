الحشد الشعبي في الانبار يطهر الصحراء الغربية الممتدة من القائم الى نينوى

وقال القاطع في بيان له، ان "الألوية ١٣ و١٧و ١٨ و١٩ بالحشد الشعبي تواصل عملياتها بالتعاون مع عمليات الجزيرة وطيران الجيش حيث تم تطهير وتفتيش الصحراء الغربية الممتدة من القائم إلى نينوى جنوبي الحضر وتدمير ١٦ مضافة للعدو".

وأضاف البيان، ان "مساحة العمليات في محاور الأنبار بلغت ٧٧ كم طولاً و٦٠ كم عرضاً استهدفت الصفحة الأولى منها التوغل بعمق الصحراء الممتدة من القائم صعوداً باتجاه صحراء نينوى الجنوبية الغربية وتدمير ٨ مضافات".

وأشار الى، ان "الصفحة الثانية شهدت استكمال التقدم باتجاه صحراء الحضر الجنوبية تدمير ٨ مضافات اخرى للعدو".

وأكد البيان "تحقيق التماس جنوب الحضر مع قيادة عمليات نينوى المتجهة في عمق الصحراء".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت، الأحد، انطلاق عملية (إرادة النصر) لتطهير المناطق الممتدة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار.

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