نادي نفط الوسط العراقي يتعاقد مع اللاعب الايراني المحترف فرهاد توكلي

وقال مدرب الفريق هيثم بعيوي في تصريح صحفي، ان "توكلي وقع العقد بعدما وصل إلى مدينة النجف قادما من إيران، وسيغادر مع الفريق إلى معسكر طهران تحضيرا لبطولة آندية أسيا".

وأشار بعيوي الى ان "المعسكر فرصة لزج اللاعبين المحترفين مع الفريق وخوض مباريات تجريبية على مستوى مميز".

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