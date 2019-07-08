قتيل ومصابان في انفجار بمصنع لصهر الحديد في رفسنجان

وقال رئيس منظمة الطوارئ في محافظة كرمان محمد صابري في تصريح ادلى به لوكالة انباء "ارنا" انه اثر انفجار وقع الاثنين في مصنع لصهر الحديد الكرومي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في رفسنجان فقد اصيب 3 افراد وعولج احدهم ميدانيا فيما نقل الاخران الى المستشفى عبر الاسعاف الجوي لمتابعة العلاج.

واضاف، للاسف ان احد المصابين قد توفي لاحقا بسبب شدة الاصابة فيما المصاب الثاني حالته متدهورة.

وتم تشكيل فريق لمعرفة اسباب الانفجار في هذا المصنع الواقع في مدينة رفسنجان التي تبعد 100 كم عن مدينة كرمان مركز المحافظة.

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