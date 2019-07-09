برهم صالح وعمار الحكيم يبحثان موقف العراق من تصاعد التوترات في المنطقة

وذكر بيان لمكتبه السيد عمار الحكيم ، تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء في مكتب السيد عمار الحكيم ببغداد، مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة".

واكد السيد عمار الحكيم على "اهمية ابعاد العراق عن ملفات الاشتباك الاقليمي والدولي".

وأكد السيد الحكيم وفق البيان، على "ضرورة الانطلاق من المصلحة العراقية، وتقديم الدعم من قبل الرئاسات الثلاث للمعارضة الوطنية التي انتهجها تيار الحكمة الوطني كأحد جناحي النظام الديمقراطي في العراق كما انها تمثل ضرورة لاستقرار النظام السياسي".

وطالب" باقرار القوانين الداعمة لها كحق الحصول على المعلومة وحرية التعبير"، لافتا ان "معارضتنا دستورية وتهدف الى تصويب المسار وتسليط الضوء على النقاط السلبية لتلافيها".

وحول العلاقة بين بغداد واربيل دعا زعيم تيار الحكمة المعارض، الى "تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة"، مؤكداً ان" الثروات ملك للشعب العراقي ولا يمكن التهاون بها، واهمية معالجة الإشكاليات عبر الاحتكام الى الدستور والقانون".

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