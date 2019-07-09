سنبقى في الاتفاق النووي ان التزمت الاطراف الاخرى بتعهداتها

وفي تصريح ادلى به لوكالة "اينترفاكس زاباد" قال اويسي، انه وفي اطار اتفاق متعدد الاطراف يكون الجميع ملزمين بالوفاء لتعهداتهم وليس من المنطقي ان يلتزم احد الاطراف فقط بالاتفاق.

واوضح بان اجراءات ايران الاخيرة التي اتخدتها في اطار الخطوتين الاولى والثانية لخفض تعهداتها تاتي تماما في اطار النصوص والصلاحيات الممنوحة لها وفق البندين 26 و 36 من الاتفاق النووي علما بان ايران انتظرت عاما كاملا لتنفذ الاطراف الاخرى التزاماتها من دون مبادرة عملية تذكر من قبل هذه الاطراف خلال هذه الفترة.

واشار السفير الايراني الى اسقاط ايران لطائرة التجسس الاميركية المسيرة بعد دخولها الاجواء الايرانية فوق مياه الخليج الفارسي بعد تحذيرها عدة وعدم اكتراثها لهذه التحذيرات، مؤكدا بان مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية حذروا مرارا بان ايران سترد ردا قاسيا على اي اعتداء يطال حدودها.

انتهى ** 2342