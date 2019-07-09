٩ يوليو ٢٠١٩ - ٠٥:١٩
رقم الصحفي: 1868
رمز الخبر 83387573
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السفير الايراني في بيلاروسيا:

سنبقى في الاتفاق النووي ان التزمت الاطراف الاخرى بتعهداتها

سنبقى في الاتفاق النووي ان التزمت الاطراف الاخرى بتعهداتها

موسكو / 9 تموز / يوليو /ارنا- اكد السفير الايراني في بيلاروسيا مصطفى اويسي بان طهران اعلنت مرارا بانها ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي ان التزمت الاطراف الاخرى به.

وفي تصريح ادلى به لوكالة "اينترفاكس زاباد" قال اويسي، انه وفي اطار اتفاق متعدد الاطراف يكون الجميع ملزمين بالوفاء لتعهداتهم وليس من المنطقي ان يلتزم احد الاطراف فقط بالاتفاق.

واوضح بان اجراءات ايران الاخيرة التي اتخدتها في اطار الخطوتين الاولى والثانية لخفض تعهداتها تاتي تماما في اطار النصوص والصلاحيات الممنوحة لها وفق البندين 26 و 36 من الاتفاق النووي علما بان ايران انتظرت عاما كاملا لتنفذ الاطراف الاخرى التزاماتها من دون مبادرة عملية تذكر من قبل هذه الاطراف خلال هذه الفترة.

واشار السفير الايراني الى اسقاط ايران لطائرة التجسس الاميركية المسيرة بعد دخولها الاجواء الايرانية فوق مياه الخليج الفارسي بعد تحذيرها عدة وعدم اكتراثها لهذه التحذيرات، مؤكدا بان مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية حذروا مرارا بان ايران سترد ردا قاسيا على اي اعتداء يطال حدودها.

انتهى ** 2342

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