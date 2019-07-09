٩ يوليو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠
رقم الصحفي: 1868
رمز الخبر 83387578
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مسؤول ايراني: انتاج الـ"بيتكوين" نشاط غير قانوني نتصدى له

مسؤول ايراني: انتاج الـ"بيتكوين" نشاط غير قانوني نتصدى له

طهران / 9 تموز / يوليو /ارنا- اعلن رئيس اللجنة المركزية لمكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي مؤيدي خرّم آبادي بان الانشطة المتعلقة بانتاج العملة الرقمية الافتراضية الـ "بيتكوين" في ايران نعتبرها غير قانونية ونتصدى لها في حال الكشف عنها.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الاثنين على هامش الاجتماع الـ 29 للجنة الاعلام والدعاية الاقتصادية في البلاد قال مؤيدي خرم آبادي، لقد تباحثنا خلال الاجتماع حول موضوع الـ"بيتكوين"، وسيتم في غضون الايام القادمة عقد اجتماع للجنة المركزية لمكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة بحضور مندوبين عن جميع الاجهزة المسؤولة للتصدي لهذه الانشطة غير القانونية التي لوحظت مزاولتها خلال الفترة الاخيرة.

واكد بانه سيتم التصدي جديا لمثل هذه الانشطة واضاف، ان هنالك بعض الافراد يزاولون انشطة باستخدام العملة الرقمية الـ"بيتكوين" وهو امر غير قانوني ولابد من التصدي له وسيتم تحديد السياسة التي سيم اتباعها في هذا المجال خلال الاجتماع المرتقب المشار اليه.

انتهى ** 2342

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