مساعد رئيس الجمهورية: توظيف استثمارات ضخمة بقطاع السياحة في ايران

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الاثنين على هامش افتتاحه وتفقده عددا من المشاريع السياحية في منطقة "سي سخت" بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب ايران قال علي اصغر مؤنسان، ان هذه الاستثمارات تبلغ اكثر من 180 تريليون تومان (ما يعادل اكثر من 42 مليارا و 857 مليون دولار حسب السعر الرسمي للدولار الواحد البالغ 4200 تومان).

واضاف، ان التقدم الحاصل في تنفيذ هذه المشاريع يتراوح بين 10 و 90 بالمائة والتي سيتم تدشين غالبيتها في غضون العامين القادمين.

واكد بانه في ضوء الصعوبات الاقتصادية والحظر الظالم المفروض على البلاد فان الاستثمار في قطاع السياحة في الظروف الراهنة يعد افضل السبل لتحسين الاوضاع الاقتصادية والتغلب على المصاعب.

واوضح بانه تم توفير اكثر من 200 الف فرصة عمل ثابتة في قطاع السياحة في البلاد خلال العام الماضي.

انتهى ** 2342