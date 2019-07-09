٩ يوليو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦
رقم الصحفي: 1868
رمز الخبر 83387581
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مساعد رئيس الجمهورية: توظيف استثمارات ضخمة بقطاع السياحة في ايران

مساعد رئيس الجمهورية: توظيف استثمارات ضخمة بقطاع السياحة في ايران

ياسوج / 9 تموز /يوليو /ارنا- اعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في ايران بان هنالك مشاريع قيد التنفيذ في القاعين الخاص والعام في البلاد باستثمارات ضخمة.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الاثنين على هامش افتتاحه وتفقده عددا من المشاريع السياحية في منطقة "سي سخت" بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب ايران قال علي اصغر مؤنسان، ان هذه الاستثمارات تبلغ اكثر من 180 تريليون تومان (ما يعادل اكثر من 42 مليارا و 857 مليون دولار حسب السعر الرسمي للدولار الواحد البالغ 4200 تومان).

واضاف، ان التقدم الحاصل في تنفيذ هذه المشاريع يتراوح بين 10 و 90 بالمائة والتي سيتم تدشين غالبيتها في غضون العامين القادمين.

واكد بانه في ضوء الصعوبات الاقتصادية والحظر الظالم المفروض على البلاد فان الاستثمار في قطاع السياحة في الظروف الراهنة يعد افضل السبل لتحسين الاوضاع الاقتصادية والتغلب على المصاعب.

واوضح بانه تم توفير اكثر من 200 الف فرصة عمل ثابتة في قطاع السياحة في البلاد خلال العام الماضي.

انتهى ** 2342

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