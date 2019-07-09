٩ يوليو ٢٠١٩ - ٠٧:٢١
رقم الصحفي: 1868
رمز الخبر 83387588
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وزير الصحة الايراني: لا نقص في الادوية الاساسية بالبلاد

وزير الصحة الايراني: لا نقص في الادوية الاساسية بالبلاد

طهران / 9 تموز / يوليو /ارنا- اكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي بان لا نقص في الادوية والاجهزة الطبية الاساسية في البلاد.

وقال نمكي في تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء الاثنين، اننا لن نسمح باستيراد الادوية والاجهزة الطبية التي يتم انتاج مثيلها في البلاد.

واضاف، انه ورغم جميع الضغوط الاقتصادية على البلاد فلا نقص لدينا في مجال الادوية والاجهزة الطبية الاساسية.

واوضح بانه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد فان الاولوية الاولى للحكومة هي توفير السلع الاساسية ودعم استيراد المواد الخام اللازمة وانتاج الاجهزة اللازمة في القطاع الطبي.

واضاف، نحن الان في حرب اقتصادية الا ان الحصة المخصصة لنظام الصحة في البلاد هي الاكبر مقارنة مع مختلف المراحل بعد انتصار الثورة الاسلامية.

انتهى ** 2342  

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