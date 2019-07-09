وزير الصحة الايراني: لا نقص في الادوية الاساسية بالبلاد

وقال نمكي في تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء الاثنين، اننا لن نسمح باستيراد الادوية والاجهزة الطبية التي يتم انتاج مثيلها في البلاد.

واضاف، انه ورغم جميع الضغوط الاقتصادية على البلاد فلا نقص لدينا في مجال الادوية والاجهزة الطبية الاساسية.

واوضح بانه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد فان الاولوية الاولى للحكومة هي توفير السلع الاساسية ودعم استيراد المواد الخام اللازمة وانتاج الاجهزة اللازمة في القطاع الطبي.

واضاف، نحن الان في حرب اقتصادية الا ان الحصة المخصصة لنظام الصحة في البلاد هي الاكبر مقارنة مع مختلف المراحل بعد انتصار الثورة الاسلامية.

انتهى ** 2342