قيادي يمني: علی السودان التحرر من سيطرة السعودية والامارات

واضاف المحبشي في تصريح خاص لوكالة ارنا : ان السودان من أكثر الشعوب التي اكتوت من نيران التدخل السعودي ولم يستفد أحد من تدخلات السعودية من قبل ويجب أن يواصل السودان ثورته حتى النصر وهي طريقه للتحرر من هيمنة السعودية.

واكد القيادي في انصار الله ان الشعب اليمني يحب الشعب السوداني ولا يوجد أي عداوة بين الشعبين و فقط يجب أن يتحرر السودان من هيمنة عملاء السعودية و الإمارات.

واشار الى انه لا توجد إحصائيات عن أعداد السودانيين المرتزقة في اليمن وقد قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في تصريح قبل أيام ان عدد القوات السودانية في اليمن يبلغ ۳۰ ألف في معرض تفاخر بقتالهم مع السعودية والإمارات ..أما قتلاهم فلا إحصائية دقيقة لأن هناك مرتزقة أفارقة من غير الجنسية السودانية وتظهر ملامحهم متشابهة.

وبين ان التغيير حدث في السودان على مستوى الرأس لكن لم يتغير النظام بل تعززت هيمنة السعودية والإمارات على السودان بشكل أعمق من مرحلة الرئيس السابق عمر البشير واستمر إرسال المرتزقة السودانيين لأن نفس المتسلطين في السودان مع البشير مستمرون بعد خروجه والفرق هو أن هؤلاء هم عملاء السعودية من البداية بينما كان البشير من خصوم السعودية ثم عاد إلى حضنها.

ودعا المحبشي الشعب السوداني الى الإستمرار في ثورته لأجل شعبه وكذلك الحرص على سحب السودانيين من اليمن، معتبرا الثورة السودانية منتصرة فقط عندما ينسحب السودانيين من اليمن.

انتهى* ۱۰۴۹