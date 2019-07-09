٩ يوليو ٢٠١٩ - ١١:٠١
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر 83387805
٠ Persons

ايران تصدر اكثر من ۱.۵ ملیار دولار من الذهب الأخضر

ايران تصدر اكثر من ۱.۵ ملیار دولار من الذهب الأخضر

كرمان/ ۹ تموز/ يوليو/ارنا- قال نائب مدينتي رفسنجان وانار في مجلس الشوري الاسلامي ان اكثر من ۳.۵ مليار دولار من المحاصيل الزراعية يتم تصديرها سنويا من ايران ترجع اكثر من ۱.۵ مليار دولار منها الى تصدير الفستق.

واضاف "احمد اناركي محمدي" مساء امس الاثنين: في العام الماضي الايراني (ينتهي في ۲۱ اذار/مارس) تم تصدير السلع غير النفطية بقيمة ۴۷ مليار دولار حصة المحاصيل الزراعية ۳.۵ مليار دولار ويحتل الفستق ۵۰ بالمائة من الصادرات.

وبين ان  ۱۰۰ الى ۱۵۰ الف طن من الفستق ينتج سنويا من اجمالي ۲۸۰ الف هكتار من حدائق محافظة كرمان حيث تعود عائدات تصديره الى البلاد.

وتحظى مدينتا رفسنجان وانار  في محافظة كرمان (وسط ايران) بحصة عالية من انتاج الفستق وتصديره.

وتقع مدينة انار على بعد ۲۱۰ كيلومترا من كرمان.

انتهي** ۱۴۵۳**۱۰۴۹

تعليقك

You are replying to: .
3 + 0 =