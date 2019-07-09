ايران تصدر اكثر من ۱.۵ ملیار دولار من الذهب الأخضر

واضاف "احمد اناركي محمدي" مساء امس الاثنين: في العام الماضي الايراني (ينتهي في ۲۱ اذار/مارس) تم تصدير السلع غير النفطية بقيمة ۴۷ مليار دولار حصة المحاصيل الزراعية ۳.۵ مليار دولار ويحتل الفستق ۵۰ بالمائة من الصادرات.

وبين ان ۱۰۰ الى ۱۵۰ الف طن من الفستق ينتج سنويا من اجمالي ۲۸۰ الف هكتار من حدائق محافظة كرمان حيث تعود عائدات تصديره الى البلاد.

وتحظى مدينتا رفسنجان وانار في محافظة كرمان (وسط ايران) بحصة عالية من انتاج الفستق وتصديره.

وتقع مدينة انار على بعد ۲۱۰ كيلومترا من كرمان.

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