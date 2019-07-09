تنمية التعاون العلمي بين ايران واليونان

واشار "بانايوتيس اسكالاجيس" خلال لقائه "على محمد حلمي" الى التطور العلمي في ايران خلال العقود الاربعة الاخيرة مطالبا تنمية العلاقات العلمية والثقافية وحتى الفنية مع ايران.

ونوه رئيس كلية الالهيات في جامعة ارسطو الى مكانة ايران العلمية وخاصة في مجال الدراسات الاسلامية والقانون والعلوم الاسلامية واضاف : ان كلية الالهيات على استعداد تام لتنمية العلاقات العلمية ومنها انشاء قسم اللغة الفارسية واقامة ورشات علمية مشتركة وزمالات بين جامعات البلدين والتشاور العلمي مع المراكز العلمية في ايران.

من جانبه اعرب الملحق الثقافي الايراني في اليونان علي محمد حلمي عن سعادته للتعاون مع كلية الالهيات التابعة لجامعة ارسطو وخاصة في مجال تاسيس قسم لدراسة الادب الفارسي متمنيا ان يتم التعاون باسرع مايمكن .

واعرب كذلك عن ترحيبة اقامة ورشات علمية مشتركة بين جامعتي البلدين وتبادل الطلاب والاساتذة بينهما مؤكدا على دعم الملحقية الثقافية لجميع جهود التعاون العلمي والثقافي بين ايران واليونان.

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