المنتخب الايراني يحرز برونزية البومسي للرجال والسيدات

وحصل منتخب رجال ايران على 7.460 نقطة في عروض البومسي للتايكواندو محرزا المركز الثالث للمنافسات .

واحتلت كوريا الجنوبية المركز الاول بعد حصولها على 7.820 نقطة تلتها الصين ثانية بـ 7.480 نقطة.

كما احرز منتخب سيدات ايران المشارك في منافسات يونيورسياد 2019 على المركز الثالث في عروض البومسي للتايكواندو.

واحرزت سيدات كوريا الجنوبية المركز الاول تلتها سيدات الصين ثانيا.

والبومسي هو عبارة عن مباراة انفرادية خيالية يجريها الممارس ضد خصم أو عدة خصوم وهميين، حيث يقوم في إطارها بأداء مجموعة من الحركات المتناسقة بكل إتقان وتركيز، وهي تضم مجموعة من حركات الدفاع والهجوم والصد.

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