٩ يوليو ٢٠١٩ - ١١:٣٩
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83387915
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وزير الاتصالات: نطور نظام تشغيل خاص بنا بديلا لـ "أندرويد"

وزير الاتصالات: نطور نظام تشغيل خاص بنا بديلا لـ "أندرويد"

طهران / ۹ تموز/ يوليو / ارنا- اعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات "محمدجواد آذري جهرمي" بدء العمل بنظام تشغيل الهواتف المحمولة الخاص بايران وقال : ان هذا النظام محلي بالكامل ولاينقصه شيء.

واضاف اذري جهرمي ان نظام التشغيل الإيراني متكامل ولاينقصه شيء بل يمتاز بالاستقلالية ولايسمح لجهة ثالثة التدخل وايجاد الاختلالات فيه.

ونوه الى ان خلال العام الماضي قامت بعض الشركات الامريكية ومنها ابل وغوغل بحذف بعض التطبيقات الايرانية للهواتف المحمولة من متجرها الإلكتروني مما تسبب باضرار كبيرة لانسابية العمل في ايران.

واكد وزير الاتصالات ان تشغيل هذا النظام على الهواتف المحمولة لن يحد من تحميل التطبيقات الايرانية ولكنه يمنع الشركات الامريكية من حذف تلك التطبيقات من الهواتف المحمولة.

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